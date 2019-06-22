مباحثات للسيسى ونظيره الموزمبيقى بـ"الاتحادية".. ومؤتمر صحفى بعد قليل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فيليبى جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدى البلدين، بقصر الاتحادية.