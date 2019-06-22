الرئيسية أخبار عاجلة مباحثات للسيسى ونظيره الموزمبيقى بـ"الاتحادية".. ومؤتمر صحفى بعد قليل السبت، 22 يونيو 2019 12:53 م الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، فيليبى جاسينتو نيوسى رئيس جمهورية موزمبيق، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدى البلدين، بقصر الاتحادية. ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلي وسائل الإعلام بعد قليل. السيسي قصر الاتحادية موزمبيق رئيس موزمبيق مؤتمر صحفي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية السبت، 22 يونيو 2019 08:56 ص فيديو يرصد نشاط الرئيس السيسى خلال جولته الأوروبية الجمعة، 21 يونيو 2019 02:16 م السيسى يعود إلى القاهرة بعد جولة أوروبية شملت بيلاروسيا ورومانيا الخميس، 20 يونيو 2019 07:46 م فيديو وصور.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر.. الجماهير تضىء استاد القاهرة لاستقبال الرئيس.. افتتاح تاريخى بـFireworks والليزر.. وأغنية "متجمعين" تشعل المدرجات قبل مواجهة مصر وزيمبابوى الجمعة، 21 يونيو 2019 09:19 م الرئيس السيسى ينشر صورتين لاستاد القاهرة قبل حفل افتتاح "أمم أفريقيا" الجمعة، 21 يونيو 2019 08:45 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019 باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه المزيد من Trending Plus
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