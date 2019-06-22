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مباحثات شكرى ولافروف تُعقد فى موسكو فى إطار صيغة 2+2 الاثنين المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 04:54 م
مباحثات شكرى ولافروف تُعقد فى موسكو فى إطار صيغة 2+2 الاثنين المقبل وزير الخارجية الروسى
كتب أحمد جمعة

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تنطلق بالعاصمة الروسية موسكو يوم الاثنين المقبل المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.
 
 
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المنتظر أن يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقة الخاصة بين البلدين والأهمية التي يوليها الجانبان لمواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. كما أنه من المُقرر أن تتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
 
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الحالية بصيغة 2+2 هى الخامسة فى سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.
 
 
 

وزير الخارجية

سامح شكرى

موسكو

لافروف

شكرى

الاجتماع المصرى الروسى

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