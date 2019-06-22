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ماليزيا تنظر فى بيع شركة الخطوط الوطنية حال حصلت على عرض جيد

السبت، 22 يونيو 2019 02:28 م
ماليزيا تنظر فى بيع شركة الخطوط الوطنية حال حصلت على عرض جيد الخطوط الجوية الماليزية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، أن بلاده على استعداد تام للنظر فى بيع شركة الخطوط الجوية الوطنية إذا كان هناك عرض جيد لها.

ومع ذلك، قال محمد (حسبما نقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم السبت، إنه يجب على الحكومة أولاً التأكد من أن المشترى المحتمل ينبغى أن يكون قادراً على إدارة الشركة بشكل جيد، وأوضح محمد أن حكومته غيرت إدارة الشركة عدة مرات، وفى كل مرة كانت تأمل فى تطويرها وإصلاحها، لكن الأمر فشل، وقال "لذلك، نريد حاليا بيعها، ولكن إذا قمنا ببيعها للأشخاص الذين سوف يفشلون مرة أخرى، فإن ذلك لا يستحق العناء".

وأضاف "نحن بحاجة إلى توخى الحذر الشديد بشأن اختيار المشترى"، وقد جاء تصريحات محمد فى هذا الشأن خلال جلسة بعنوان "مستقبل ماليزيا وآسيان" بالتزامن مع قمة آسيان للأعمال فى بانكوك، عاصمة تايلاند.

وقال رئيس الوزراء الماليزى، إنه لا يزال هناك العديد من الخيارات التى يمكن للحكومة أن تدرسها فيما يتعلق بمستقبل هذه الشركة، بما فى ذلك القيام بعملية إعادة هيكلة أخرى أو ضخ أموال من قبل الحكومة".

 

 


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