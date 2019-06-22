مادورو: زيارة باشيليت لفنزويلا سمحت بالمضى قدما فى مجال حقوق الإنسان

وكالات

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن زيارة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، لبلاده ، سمحت بالمضي قدما في مجال حقوق الإنسان ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .

واضاف مادورو في حديث عقب لقائه مع باشيليت بث على تويتر: "أعتقد أنها كانت زيارة جيدة… اليوم خلال زيارة ميشيل باشيليت، اتخذنا الخطوة الأولى نحو التقارب بين الحكومة الفنزويلية والمجتمع الفنزويلي لتطوير العلاقات في مجال حقوق الإنسان، نحن نتحرك إلى الأمام. أعتقد أن هذه الزيارة كانت ناجحة لكل من فنزويلا ونظام القانون الدولي".

وعقدت باشيليت فضلا عن لقائها بالرئيس الفنزويلي، سلسلة من الاجتماعات في فنزويلا في الفترة من 19إلى 21 يونيو، حيث التقت، برئيس الجمعية الوطنية التأسيسية، ومكتب المدعي العام ومفوض حقوق الإنسان.