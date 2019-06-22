"لوموند": استضافة مصر كأس الأمم الافريقية يؤكد مدى الاستقرار بأرض الفراعنة

كتب: أحمد علوى

قالت صحيفة لو موند الفرنسية، إن استضافة مصر لحدث عظيم مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية التى بدأت أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر وحضرها ما يتعدى 75 ألف شخص، هو تحد قوى للغاية وناجح، حيث استطاعت مصر إثبات قوتها دوليًا.

وقالت الصحيفة ذاتها، إنه بعد سنوات من عدم الاستقرار التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وفى منطقة ما زال بها توتر اجتازت مصر أول اختبار كبير الحجم، وهو تنظيم هذا الحدث الدولى فى ظروف أقصى قدر من الأمن لإعطاء مظهر عودة للهدوء والاستقرار فى أرض الفراعنة.

وأشادت الصحيفة بالتدابير الأمنية فى الشارع المصرى، قائلة: "لقد أعطت سلطات القاهرة نفسها كافة الوسائل فى يونيو، وأعلنت وزارة الداخلية عن "خطة أمنية شاملة وإجراءات إنفاذ القانون"، بما فى ذلك "نشر قوات أمنية إضافية ونقاط تفتيش حول نقاط حيوية".

وبالنسبة للحدث نفسه، والذى لم يتم تقديم أى أرقام حول عدد قوات الشرطة المنتشرة لتأمين المنافسة، فإن تدابير الأمن المصرى تشهد طرقا جديدة فعالة وممتازة لحفظ الأمن والأمان.