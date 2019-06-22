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لجنة بالكونجرس تصدر طلب استدعاء لمطور عقارى مقرب من ترامب

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 ص
لجنة بالكونجرس تصدر طلب استدعاء لمطور عقارى مقرب من ترامب مجلس النواب الأمريكي
رويترز

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وجهت لجنة بمجلس النواب الأمريكي طلب استدعاء للمطور العقاري روسي المولد فيليكس ساتر اليوم الجمعة بعدما تخلف عن حضور اجتماع مغلق مع اللجنة المهتمة بعمله في مشروع مقترح لإقامة برج يحمل اسم ترامب في موسكو.
 
وتخلف ساتر عن حضور جلسة للجنة الخبراء بمجلس النواب مرجعا السبب إلى مرض مفاجئ.
 
ويأتي قرار إصدار طلب الاستدعاء بعد رفض مساعدين حاليين وسابقين لترامب التعاون مع تحقيقات الكونجرس عن ترامب ومصالحه الاستثمارية.
 
وقال ساتر إن الاستدعاء غير ضروري مضيفا أنه أدلى بشهادته طوعا أمام لجان عديدة بالكونجرس فضلا عن تعاونه مع المحقق الخاص روبرت مولر في التحقيق بشأن روسيا.
 
وكان ساتر قد عمل مع مايكل كوهين محامي ترامب السابق لتنفيذ خطة لبناء ناطحة سحاب باسم ترامب في موسكو خلال حملة ترشح ترامب للرئاسة الأمريكية.
 
وبحث تحقيق مولر بشأن مزاعم تورط روسيا في انتخابات 2016 علاقات ساتر بالرئيس الأمريكي.

مجلس النواب الأمريكي

ترامب

مطور عقارى

امريكا

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