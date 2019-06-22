سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 09:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب على حكم التسبيح جهرًا بعد الصلاة

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 ص
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية تجيب على حكم التسبيح جهرًا بعد الصلاة مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
"نقوم فى مسجدنا بختم الصلاة جهرًا بحيث يختم الإمام والناس من بعده فأنكر بعض الناس على ذلك وقام نزاع كبير بين مؤيد ومعارض".. فما الحكم في ذلك؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: 
 
المفتى به هو جواز رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات فقد ذهب بعض السلف إلى أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن "رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس: كنت أعلم - إذا انصرفوا - بذلك إذا سمعته ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين، جاء فى كشاف القناع للبهوتى ( قَالَ الشَّيْخُ وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ عَقِبَ ) كُلِّ ( صَلاةٍ انْتَهَى ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ , إذَا سَمِعْتُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ { كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِذَلِكَ).
 
أما ما ظنه البعض من نصوص يوهم ظاهرها قيام التعارض بين جواز الذكر جهرا وعدم الجواز فقد أجاب عنه صاحب مراقي الفلاح: وقيل الجهر أفضل لأحاديث كثيرة منها ما رواه ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته إلا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقدم وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته إلا على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتقدم وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يقرأ القرآن في المسجد أن يسمع قراءته وكان ابن عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل قال في الفتاوى لا يمنع من الجهر بالذكر في المساجد احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
 
وعلى هذا فهذه المسألة لا ينبغي أن تثير النزاع والخلاف بين المسلمين فإن اجتماع كلمتهم ووحدتهم فريضة، والأمر غير مجمع عليه فلا ينكر، وإمام المسجد هو من يقدر المصلحة العامة فى ذلك الأمر فى الموازنة بين الجهر والسر، وغيره من المأمومين تبع له. 
 
 

لجنة الفتوى

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الصلاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة