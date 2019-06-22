لجنة أممية و"التعاون الإسلامى" تعقدان مؤتمر دولى حول القدس يومى 27 و28 يونيو

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تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامى، مؤتمرا دوليا فى جنيف 27 و 28 يونيو الجارى، يتناول قضية القدس والحفاظ على الطابع الدينى والثقافى للمدينة.

كما يبحث المؤتمر السياسات الإسرائيلية والإجراءات الهادفة إلى تغيير طابع القدس، وسيسعى المؤتمر إلى صياغة توصيات عملية ملموسة وطرق للمضى قدما بين أصحاب المصلحة المعنيين؛ من أجل الحفاظ على المدينة التى تعتبرها الأديان الثلاثة مقدسة.

وسيجمع المؤتمر الدولى خبراء فلسطينيين وإسرائيليين ودوليين وممثلين عن السلك الدبلوماسى والمجتمع المدني؛ لمناقشة استراتيجيات قابلة للتطبيق وعملية لوقف الجهود المبذولة لتغيير التركيبة السكانية للقدس وطبيعة المدينة، وتوفير بدائل تحافظ على طبيعة المدينة المقدسة، ولضمان تمتع جميع سكانها الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف.