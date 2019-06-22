لا يعرفون ضرره.. خُمس البريطانيين يستخدمون زيت الطهى للحصول على "التان"

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن أكثر من خُمس البريطانيين يلجئون إلى خزائن المطبخ الخاصة بهم مثل زيت الطهى، فى محاولة مضللة للحصول على سمرة صيفية مثالية.

وأظهر استطلاع للرأى أجرته مؤسسة Asda، أن خُمس البريطانيين يستخدمون زيت الطهى بدلًا من كريم الشمس فى محاولة خاطئة للحصول على السمرة بشكل أسرع.

وجد الاستطلاع أن ثلث البريطانيين لا يكلفون عناء استخدام واقٍ من الشمس على الإطلاق، على الرغم من أن واحدًا من كل عشرة قد عانى من حروق شديدة لدرجة اضطرتهم للذهاب إلى الطبيب.

وقال الخبراء أن زيت الطهى لا يوفر أى حماية للأشعة فوق البنفسجية، ويسخن عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ويحرق الجلد ويتلف الأنسجة الذى قد يسبب ندبات طويلة الأجل، وحتى يمكن أن يسبب سرطان الجلد.

وأوضحت الصحيفة أن المعلومات الخاطئة على الانترنت ساعدت فى انتشار هذه الممارسة الخاطئة، حيث تزعم عشرات من مدونات الجمال أن المنتجات الزيتية تزيد من سرعة الحصول على السمرة.