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كل ما تريد معرفته عن تطورات أسعار الذهب فى 5 معلومات

السبت، 22 يونيو 2019 10:00 م
كل ما تريد معرفته عن تطورات أسعار الذهب فى 5 معلومات الذهب- ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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بالتزامن مع التغيرات التى شهدتها أسعار الذهب خلال الثلاثة أيام الماضية، يقدم اليوم السابع أهم 5 معلومات عن وضع سوق الصاغة بمصر، والذى تأثر خلال بشكل كبير بالتحرك العالمى.
 
- الأسعار العالمية للذهب تسجل 1399 دولار فى أعلى مستوى من 5 سنوات
 
-تلميحات خفض الفائدة فى أمريكا رفعت الطلب على المعدن النفيس.
 
-سعر الذهب في مصر يصعد لأعلى مستوى منذ فبراير 2019.
- اضطرابات في حركة المبيعات جراء استمرار تحرك الأسعار
 
-الذهب يسجل الآن 650 جنيها للجرام في سوق الصاغة.
 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزء كبير من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 
 
 
 
 
 
 

 


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