كل ما تريد معرفته عن القمة الأمريكية الإفريقية بمشاركة مصر

كتب عبد الحليم سالم

انتهت القمة الأمريكية الإفريقية فى دولة موزمبيق بمشاركة مصر، تعرف عن كل المعلومات عنها.

1 مثلت مصر فى القمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

2 قمة هذا العام هى رقم 12 فى تاريخ القمم الأمريكية الإفريقية.

3 – افتتح القمة الرئيس فيليبى نيوسى، رئيس موزمبيق بحضور 10 رؤساء دول وحكومات افارقة و70 وزير من افريقيا والولايات المتحدة.

4 - الوفد المصرى ضم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير رضا بيبرس، وشريهان بخيت، وهبة الجمل.

5 تم الاتفاق على ضخ استثمارات جديدة فى مصر من الشركات الأمريكية المشاركة فى القمة.