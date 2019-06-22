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كل ما تريد معرفته عن القمة الأمريكية الإفريقية بمشاركة مصر

السبت، 22 يونيو 2019 11:00 م
كل ما تريد معرفته عن القمة الأمريكية الإفريقية بمشاركة مصر افريقيا أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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 انتهت القمة الأمريكية الإفريقية فى دولة موزمبيق بمشاركة مصر، تعرف عن كل المعلومات عنها.

1 مثلت مصر فى القمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

2 قمة هذا العام هى رقم 12 فى تاريخ القمم الأمريكية الإفريقية.

3 – افتتح القمة الرئيس فيليبى نيوسى، رئيس موزمبيق بحضور 10 رؤساء دول وحكومات افارقة و70 وزير من افريقيا والولايات المتحدة.

4 - الوفد المصرى ضم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير رضا بيبرس، وشريهان بخيت، وهبة الجمل.

5 تم الاتفاق على ضخ استثمارات جديدة فى مصر من الشركات الأمريكية المشاركة فى القمة.


القمة الامريكية الافريقية

وزارة الاستثمار

التعاون الدولى

افريقيا

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