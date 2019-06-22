كل ما تريد معرفته عن القمة الأمريكية الإفريقية بمشاركة مصر

انتهت القمة الأمريكية الإفريقية فى دولة موزمبيق بمشاركة مصر، تعرف عن كل المعلومات عنها.
1 مثلت مصر فى القمة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
2 قمة هذا العام هى رقم 12 فى تاريخ القمم الأمريكية الإفريقية.
3 – افتتح القمة الرئيس فيليبى نيوسى، رئيس موزمبيق بحضور 10 رؤساء دول وحكومات افارقة و70 وزير من افريقيا والولايات المتحدة.
4 - الوفد المصرى ضم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، السفير رضا بيبرس، وشريهان بخيت، وهبة الجمل.
5 تم الاتفاق على ضخ استثمارات جديدة فى مصر من الشركات الأمريكية المشاركة فى القمة.
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