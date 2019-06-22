كاميرا مراقبة محل كاوتش وغويشة يرشدان عن أكبر تشكيل لسرقة المساكن ببنى سويف

ساعدت كاميرات المراقبة الموجودة أعلى أحد محلات إصلاح إطارات السيارات، بمدينة بنى سويف فى إرشاد مباحث قسم مدينة بنى سويف الجديدة، للتوصل إلى أكبر تشكيل عصابى لسرقة المساكن.

تلقى اللواء اشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى، لورود بلاغات للمقدم محمد محسن نائب مأمور قسم بنى سويف الجديدة، بسرقة مساكن الحى الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة.

وعلى الفور شكل اللواء محمد ضبش فريق بحثى بقيادة العميد خالد عبدالسلام رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد النبوى رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف.

وأثناء البحث ورد بلاغ بسقوط غويشة ذهبية من مجموعة من الشباب كانوا يستقلون سيارة ملاكى، أثناء إصلاح إحدى إطارات السيارة أمام محل إصلاح إطارات بمدينة بنى سويف، وعلى الفور تم مطابقة الذهب العثور علية مع المبلغ عنه وأثبت تطابقه.

وعقب حصول مباحث قسم مدينة بنى سويف على إذن النيابة تم مراقبة كاميرات المراقبة الموجودة أمام محل إصلاح الإطارات والتعرف على رقم السيارة، وعلى الفور قام الرائد أحمد النبوى مأمورية لضبط قائد السيارة وبالفعل تم القبض علية والذى أرشد عن زملائه فى التشكيل العصابة.

وأمام الرائد أحمد النبوى اعترف المتهمون أنهم اعتادوا مراقبة الفيلات الموجودة فى الحى الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، ومراقبة خروج أصحابها، والتواصل فيما بينهم من خلال الهاتف المحمولة لسرقتها.

كما اعترف المتهمون بسرقتهم لمشغولات يدوية وممتلكات وهواتف محمولة تقدر بنصف مليون جنية، كما اعترفوا بتعطيل بعض كاميرات المراقبة الخاصة ببعض الفيلات

كما اعترف المتهمون السبعة، أنه عقب سرقتهم لإحدى الفيلات حدث عطل فى إطار السيارة فتوجهوا إلى أحد محلات إصلاح الإطارات لإصلاح السيارة.

وقررت نيابة مركز بنى سويف حبس التشكيل العصابى المتهمين بسرقة فيلات الحى الخامس بشرق النيل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت النيابة للمتهمين السبعة السطو وسرقة مشغولات ذهبية، وأموال وعملات أجنبية من فيلات الحى الخامس، بلغت أكثر من نصف مليون جنيه، وتبين من الاعترافات أن التشكيل العصابى طلاب فى جامعة خاصة.