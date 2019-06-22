قوات الاحتلال الاسرائيلى تقتحم دارا للأيتام فى القدس

وكالات

اقتحمت قوات إسرائيلية مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس ومنعت إقامة مهرجان نظمه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين بعنوان" لا للحرب نعم للحرية والسلام" ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق، وأجبرت من بداخلها على الخروج.

وأشار شهود العيان إلى أن القوات الإسرائيلية سلمت القائمين على الفعالية قرارا من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يقضي بمنع المهرجان بدعوى رعايته من قبل السلطة الفلسطينية.