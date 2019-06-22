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قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد لمدة 8 ساعات لإصلاح كسر مفاجئ بالخط المغذى

السبت، 22 يونيو 2019 06:01 م
قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد لمدة 8 ساعات لإصلاح كسر مفاجئ بالخط المغذى ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أكد  المهندس، مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم قطع المياه عن المدينة، ما عدا الحيين (16 - 17)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 مساء اليوم السبت الموافق 22/6/2019، وحتى الساعة 6 صباح غدِ الأحد الموافق 23/6/2019، نظراً لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى للمدينة.
 
 
وأوضح المهندس مصطفى فهمى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديد‪ة.
 

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