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"قطر يليكس": محكمة التوظيف البريطانية تغرم سفارة قطر فى لندن بسبب العنصرية

السبت، 22 يونيو 2019 04:58 م
"قطر يليكس": محكمة التوظيف البريطانية تغرم سفارة قطر فى لندن بسبب العنصرية تنظيم الحمدين
كتب محمد تهامى زكى

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إدانة بريطانية جديدة للنظام القطرى، بعد حكم محكمة التوظيف البريطانية بفرض غرامة مبدئية قدرت بحوالى 25 ألف دولار على السفارة القطرية لدى لندن، فى قضية العنصرية ضد موظف سابق لديها من أصل صومالى يدعى محمود أحمد.

 

ووفقا لـ"قطريليكس"، قرر السائق الصومالى محمود أحمد، عام 2014، إلى مقاضاة المسئولين القطريين بعد تعرضه للعنصرية بسبب بشرته السمراء ووصفه بـ"العبد الأسود" ثم تعرضه أيضا للضرب والفصل التعسفى.

 

وأشار الموقع أن مسئولو السفارة لجأوا للحصانة الدبلوماسية للتهرب من المساءلة، لكنهم تلقوا صفعة قوية بإسقاطها بأمر من المحكمة العليا.

 

 

 


تنظيم الحمدين

قطريليكس

المعارضة القطرية

سفارة قطر

محكمة التوظيف البريطانية

لندن

بريطانيا

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