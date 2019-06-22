"قطر يليكس": محكمة التوظيف البريطانية تغرم سفارة قطر فى لندن بسبب العنصرية

إدانة بريطانية جديدة للنظام القطرى، بعد حكم محكمة التوظيف البريطانية بفرض غرامة مبدئية قدرت بحوالى 25 ألف دولار على السفارة القطرية لدى لندن، فى قضية العنصرية ضد موظف سابق لديها من أصل صومالى يدعى محمود أحمد.
ووفقا لـ"قطريليكس"، قرر السائق الصومالى محمود أحمد، عام 2014، إلى مقاضاة المسئولين القطريين بعد تعرضه للعنصرية بسبب بشرته السمراء ووصفه بـ"العبد الأسود" ثم تعرضه أيضا للضرب والفصل التعسفى.
وأشار الموقع أن مسئولو السفارة لجأوا للحصانة الدبلوماسية للتهرب من المساءلة، لكنهم تلقوا صفعة قوية بإسقاطها بأمر من المحكمة العليا.
#محكمة_بريطانية فرضت غرامة مبدئية بـ25 ألف دولار على #السفارة_القطرية بسبب الانتهاكات العنصرية ضد #الصومالي #محمود_أحمد #قطريليكس#الدوحة_المفضوحة#قطر_تنتهك_الإنسانيةhttps://t.co/DU5eZ7AbwS pic.twitter.com/n5oIQLjsxu— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) June 22, 2019
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