قطاع المعاهد الأزهربة يفتتح فصول تقوية لطلاب الدور الثانى

تنظم منطقة القاهرة الأزهرية برامج تقوية للطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى، والتى تتضمن العديد من الأنشطة الداعمة لعمليتى التعليم والتعلم، من بينها: حفظ القرآن الكريم، وتحسين مهارات اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الأعمال اليدوية والفنية، والأنشطة الرياضية، وتحسين الخط العربى، وعرض الأفلام العلمية المصورة، تحت رعاية الشيخ مصطفى وافى رئيس المنطقة.

ومن أبرز المعاهد التى حققت مستوًى متميزًا فى هذه البرامج معهد فتيات الدكتور سيد طنطاوي؛ حيث قام المعهد بتفعيل فصول التقوية، وحفظ القرآن، وفتح أبواب المكتبة للطلاب، إلى جانب تنفيذ الأنشطة الرياضية، مثل: التنس، وكرة طائرة للفتيات فى إطار النشاط الصيفى.