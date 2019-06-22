قائمة ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 30.2%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 630.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.8%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 383.4 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفى المركز الرابع تأتى شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 337.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.3%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 275.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.2%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 265.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، مباشر لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 254.7 مليون جنيه بنسبة 4.8%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 242.98 مليون جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 239.1 مليون جنيه، و162.9 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.5%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.