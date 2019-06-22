سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 01:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

في عيد تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط .. تعرف على قيمتها الأثرية

السبت، 22 يونيو 2019 01:48 م
في عيد تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط .. تعرف على قيمتها الأثرية عيد تكريس كنيسة القديس مينا الأثرية بمريوط
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعيد تكريس كنيسة القديس مارمينا بمنطقة أبو مينا الأثرية، حيث تقع منطقة كنيسة القديس مينا الأثرية قرب الإسكندرية على حوالى 50 كيلومترا منها، وتقريبًا فى منتصف المسافة بينها وبين وادى النطرون:

من جانبه قال الدكتور مينا بديا عبد الملاك عضو المجمع العلمى المصرى عن تلك الكنيسة والقديس مينا ما يلى:

1- تقع على طريق القوافل القديم الذى كان يصل الإسكندرية بواحة سيوة وبرقة غربا. وتمتد أطراف هذه المنطقة – التى ترقى إلى مستوى المدينة – فى حدود صحراء مريوط حتى تشغل من مساحة لا تقل عن أربعين ألفا من الأمتار المربعة بما عليها من بقايا الكنائس والأديرة والحمامات والمنازل والأسواق وغيرها

2-  الكنيسة الرئيسية الرائعة التى طالما أنتزعت إعجاب المؤرخين القدماء فأطلقوا عليها اسم "أجمل وأعظم كنيسة مصرية"، "تحفة من روائع الفن المسيحى"، "مسرة لجميع شعوب مصر"، "الأكروبول المسيحى القديم"، وأيضا "المدينة الرخامية".

3-أما الشهيد المصرى الذى تحمل المنطقة اسمه فهو القديس مينا الملّقب بالعجايبى، فهو من عائلة مصرية نبيلة، وأصل والديه أودوكسيس وأوفومية من المدينة المصرية الشهيرة المسماة باليونانية "نيقيوس" وتعنى بالمصرية (المنتصرون)، وتسمى أيضا "إبشاتى" (التى هى الآن زاوية رزين – بمحافظة المنوفية) باسم الحاكم المصرى الذى بنى ميداناً فى وسطه مقصورة وقوّى أسوارها.

4- وقد ولد الشهيد المصرى فى عام 285م، وانخرط فى الجندية – كأحد النبلاء – وهو يبلغ من العمر 15 عاما، وشغل وظيفة نائب للقائد العام للجيش بولاية فريجيا بآسيا الصغرى. بعد أن صدرمنشور دقلديانوس الذى يأمر كل إنسان بعبادة الأوثان، انسحب القديس مينا إلى الصحراء بغرض النسك والعبادة، وبعد أن قضى نحو خمس سنوات فى الرهبنة، غادر الصحراء إلى المدينة وجاهر بإيمانه المسيحى واستشهد بقطع رأسه بحد السيف فى 24 نوفمبرعام 309م وهو يبلغ من العمر 24 عاما، وبعد ذلك اصطحب بعض الجنود جسده المبارك وذهبوا به إلى منطقة مريوط وهناك تم دفنه.

5- كان نواة منطقة أبومينا قبرا صغيرا ضم رفات الشهيد المصرى مينا، ففى بداية الأمر تم بناء مقصورة صغيرة فوق قبر القديس فى أوائل القرن الرابع الميلادى ثم أقيمت الكنيسة الأولى فوق هذه المقصورة فى منتصف القرن الرابع. ولما ضاقت هذه الكنيسة بالأعداد الغفيرة المتزايدة من المصلين، شيدت على إمتدادها من الجهة الشرقية كنيسة فخمة رحبة فى أوائل القرن الخامس الميلادى بأمر من الأمبراطور أركاديوس (395 – 418م) الذى لم يدخر جهدا فى زخرفتها وتزيينها بأثمن أنواع الرخام والفسيفساء والنقوش البديعة، وقد كان لهذه الكنيسة بهاء وروعة إنتزع إعجاب المؤرخين القدماء.

6- واشتهرت المنطقة بكميات الأوانى الفخارية الهائلة المحلاة بصورة الشهيد المصرى واسمه التى عثر عليها فى شتى أرجاء العالم. وكان زوار المنطقة يأتون فى هذه الأوانى بقليل من الماء - الذى كانت تنبع من بئر بجوار القبر – لأقاربهم ومعارفهم الذين أقعدتهم ظروفهم الصحية عن تحمل مشقات السفر. هذا وكان يوجد بالمدينة نفسها عدة قنوات لنقل المياه من النبع المقدس إلى مجموعة كبيرة من الأحواض والصهاريج والحمامات والقاعات المخصصة لاستقبال المرضى. وما لبث أن تحولت الأرض المجاورة إلى كروم وبساتين يانعة ومثمرة.

7- وهكذا قامت فى جوف الصحراء مدينة كاملة عامرة. وظلت منطقة أبومينا أشهر موضع للتقديس فى مصر كلها زمانا طويلا إبان العصور الوسطى. يذكر لنا المؤرخ أبوالمكارم أن كنيسة القديس مينا كانت لا تزال قائمة حتى القرن الثالث عشر الميلادى.

8- بعد ذلك تكاثرت عليها عوامل التدمير وغمرتها رمال الصحراء، حتى دخلت المدينة العظيمة فى طى الصمت والكتمان والنسيان حتى أمكن اكتشافها على يد أفراد البعثة الألمانية الأثرية التى حضرت من فرانكفورت عام 1905م بقيادة الأسقف الألمانى كارل- ماريا كاوفمان.

9- وفى عام 1959 فور جلوس البطريرك الملهم قداسة البابا كيرلس السادس على الكرسى المرقسى حتى أبدى اهتماما واضحا – بالتعاون مع جمعية مارمينا للدراسات القبطية بالإسكندرية - لإحياء تلك المنطقة. وكان قداسته طوال فترة رهبنته مشغولاً بإحياء تلك المنطقة وإعادتها إلى مجدها السابق، وقد عاونه فى ذلك ثلاثة من أعضاء جمعية مارمينا للدراسات القبطية بالإسكندرية وهم مفتش الآثار بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية بانوب حبشى (1907 – 1956)، والطبيب السكندرى والمؤرخ الكنسى القدير د. منير شكرى (1908 – 1990)، وخبير رسم الآثار المصرية بالمتحف اليونانى الرومانى بديع عبدالملك (1908 – 1979).

10- فبادر قداسة البابا كيرلس بزيارة المنطقة الأثرية بصفة دورية وإقامة الصلوات بها. وكانت أول زيارة له فى يوم الجمعة 26 يونيو 1959 (أى بعد ستة أسابيع من إقامته بطريركاً فى 10 مايو 1959) وأقام قداساً فى المنطقة الأثرية. ثم قام ببناء دير حديث يبعد مسافة – مسموح بها أثريا – عن المنطقة الأثرية فقام بوضع حجر أساس الدير فى يوم الجمعة 27 نوفمبر 1959، ثم وضع حجر أساس كنيسة كبرى – كالتى كانت عليها الكنيسة القديمة – فى يوم الجمعة 24 نوفمبر 1961.


دير القديس مارمينا

عيد تكريس مارمينا

منطقة أبو مينا الأثرية

مارمينا العجايبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد اعتراف الكنيسة بـ3 أديرة جديدة.. رحلة الأديرة من التأسيس حتى نيل الاعتراف المجمعى.. الأنبا يؤانس: أعادة أحياء الحياة الرهبانية بالبدارى و"الآثار" تتكفل بالترميم.. والأنبا بطرس يجتذب الأمريكيات للرهبنة بديره

السبت، 22 يونيو 2019 06:00 ص

الكنيسة: لا إيقاف للرحلات والمؤتمرات الكنسية صيفًا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:41 م

تعرف على نادى التربية الكنسية بالكاتدرائية بعد افتتاحه × 5 معلومات

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص

انتعاشة تنتظر رحلة العائلة المقدسة بمصر.. منسق برنامج المسار: استقبلنا 200 ألف سائح العام الماضى ونتوقع زيادتهم لنصف مليون فى 2019.. وصندوق "تحيا مصر" يطلق منصة إلكترونية لعرض المواقع الأثرية بتقنية حديثة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:00 ص

لاهوتيون ينظمون غدًا ندوة عن "الكنيسة والإلحاد" بمصر الجديدة

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة