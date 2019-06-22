فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 32، أمس والتى ستستمر حتى 19 يوليو القادم، يحظر على المشجعين حمل 10 أشياء معهم داخل المدرجات وهى:
1 ـ عدم حمل الشماريخ والألعاب النارية.
2 ـ عدم حمل لافتات مسيئة لأحد.
3 ـ عدم توجيه أى عبارات أو هتافات مسيئة.
4 ـ عدم الاحتكاك بجماهير المنتخبات المنافسة.
5 ـ عدم حمل "زجاجات مياه غازية" وإلقائها فى الملعب.
6 ـ عدم حمل "باور بانك".
7 ـ عدم اصطحاب حيوانات أليفة، مثل "القطط والكلاب".
8 ـ عدم استخدام ألعاب الليزر أثناء المباراة.
9 ـ عدم استخدام مكبرات الصوت.
10 ـ عدم استخدام أى أدوات حادة.
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