فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

إعداد ـ محمود عبد الراضي





مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 32، أمس والتى ستستمر حتى 19 يوليو القادم، يحظر على المشجعين حمل 10 أشياء معهم داخل المدرجات وهى:

1 ـ عدم حمل الشماريخ والألعاب النارية.

2 ـ عدم حمل لافتات مسيئة لأحد.

3 ـ عدم توجيه أى عبارات أو هتافات مسيئة.

4 ـ عدم الاحتكاك بجماهير المنتخبات المنافسة.

5 ـ عدم حمل "زجاجات مياه غازية" وإلقائها فى الملعب.

6 ـ عدم حمل "باور بانك".

7 ـ عدم اصطحاب حيوانات أليفة، مثل "القطط والكلاب".

8 ـ عدم استخدام ألعاب الليزر أثناء المباراة.

9 ـ عدم استخدام مكبرات الصوت.

10 ـ عدم استخدام أى أدوات حادة.