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فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

السبت، 22 يونيو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا جماهير فى المدرجات
إعداد ـ محمود عبد الراضي

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اليوم السابع بلس
 
 
مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 32، أمس والتى ستستمر حتى  19 يوليو القادم، يحظر على المشجعين حمل 10 أشياء معهم داخل المدرجات وهى:
 
1 ـ عدم حمل الشماريخ والألعاب النارية.
2 ـ عدم حمل لافتات مسيئة لأحد.
3 ـ عدم توجيه أى  عبارات أو هتافات مسيئة.
4 ـ عدم الاحتكاك بجماهير المنتخبات المنافسة.
5 ـ عدم حمل "زجاجات مياه غازية" وإلقائها فى الملعب.
6 ـ عدم حمل "باور بانك".
7 ـ عدم اصطحاب حيوانات أليفة، مثل "القطط والكلاب".
8 ـ عدم استخدام ألعاب الليزر أثناء المباراة.
9 ـ عدم استخدام مكبرات الصوت.
10 ـ عدم استخدام أى أدوات حادة.

امم افريقيا

امم افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

كأس امم افريقيا

اليوم السابع بلس

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