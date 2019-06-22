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"فقه الدولة وفقه الجماعة".. كتاب "الأوقاف" لكشف فتاوى استهداف الدول

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 ص
"فقه الدولة وفقه الجماعة".. كتاب "الأوقاف" لكشف فتاوى استهداف الدول الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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يكشف كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة الذى أصدرته وزارة الأوقاف، مؤامرات الجماعات الإرهابية لهدم الدولة، وتكييف الفقه وهو علم الفتوى فى اسقاط الدولة وتوظيف الفكر فى مواجهة الأفراد لمجتمعهم الأم.
 
​و​يهدف الكتاب إلى إبراز أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
 
ويفرق الكتاب بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.
 
كما يفرق بين مفهوم المصلحة فى منظور الدولة ومفهومها فى منظور الجماعة، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التى تحاول القفز فوق سلطة الدولة.
 
ويؤكد الكتاب أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، ويبين بوضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.
 
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كتاب فقه الدولة وفقه الجماعة

مؤامرات الجماعات الإرهابية

علم الفتوى

الفساد

بناء الدولة

الأوقاف

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