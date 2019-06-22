فريق طبى بمستشفى المنصورة ينجح فى استئصال كيس مائى من جمجة طفل

الدقهلية - شريف الديب و سارة الباز

نجح فريق طبى من استشارى جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الدولى فى الدقهلية فى إجراء عملية استئصال لكيس مائى على مخ طفل، بلغ قطره ما يقرب من 40 سم، وتم إجراء عملية تقويم لعظام الجمجمة.

وذكر الفريق الطبى المعالج للحالة أن مثل هذا الحجم من تكوين كيس يحتوى على السائل النخاعى يعتبر من الحالات النادرة الحدوث لكبر الحجم، ويكون جزءا كبيرا من عظام الجمجمة غير متكون، مؤكدًا أن الطفل الذى يبلغ من العمر شهرين خضع للجراحة، وتمت متابعة الحالة الصحية بعد العملية وهو بحالة جيدة ومستقرة.

وتعد هذه الحالة من الحالات النادرة كون الطفل يولد بكيس مائى كبير يحتوى على السائل النخاعى ونقص فى تكوين عظام الجمجمة من الجهة الخلفية، والتى تعد من العيوب التكوينية للجنين داخل الرحم، والتى تهدد استمرار حياته أو حدوث مضاعفات خطيرة على الطفل، وبعد أن خضع الطفل إلى مجموعة من الفحوصات من الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسى والتحاليل الطبية الشاملة، وفى الشهر الثانى من العمر تقرر إجراء الجراحة لاستئصال الكيس.







