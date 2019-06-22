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فتوى فى إندونيسيا تحرم تداول لعبة "بابجى" باعتبارها تحوى عنفا

السبت، 22 يونيو 2019 08:39 م
فتوى فى إندونيسيا تحرم تداول لعبة "بابجى" باعتبارها تحوى عنفا لعبة ببجى - PUBG
كتب وكالات

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أصدرت مجموعة من رجال الدين الإندونيسيين، (الخميس) فتوى ضد لعبة الفيديو الشهيرة «PUBG» ، باعتبارها تحوى عنفا ينافى الإسلام ويخلق إدمانا خطيرا لدى لاعبيها، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وقال مجلس علماء مقاطعة أتشه فى جزيرة سومطرة، إن هذه الفتوى «تؤكد أن لعبة PUBG والألعاب التى تشبهها محرمة، لأنها بالفعل تحث على العنف وتغير سلوك الأشخاص».

وأضاف المجلس أنه لا يستبعد تعديل هذه الفتوى لتشمل ألعابا عنيفة أخرى، حيث صرح عضو المجلس فيصل على بأن أطفال المقاطعة أصبحوا مدمنين على اللعبة، وأن ردة فعلهم صارت عنيفة عند محاولة منعهم من متابعة اللعب، تأتى هذه الفتوى بعد منع اللعبة فى كل من العراق، ونيبال، وولاية كجرات الهندية.

 


فتوى فى إندونيسيا

إندونيسيا

أخبار إندونيسيا

لعبة بابجى

العنف

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