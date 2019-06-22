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فتاة تتهم عاطلا باحتجازها والاعتداء عليها جنسيا فى الطالبية

السبت، 22 يونيو 2019 03:33 م
فتاة تتهم عاطلا باحتجازها والاعتداء عليها جنسيا فى الطالبية مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطل، لاتهامه باحتجاز فتاة، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، وحرر حضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا.

وذكرت الفتاة، أنها كانت تبحث عن عمل، وتقابلت مع المتهم بالقرب من ميدان الجيزة، فعرض عليها توفير فرصة عمل لها، واستدرجها لمنزله فى الطالبية، واعتدى عليها جنسيا، بعد احتجازها عدة أيام.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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