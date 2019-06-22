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غرفة عمليات المنوفية: لم نتلق أى شكاوى من امتحانات الفيزياء والتاريخ

السبت، 22 يونيو 2019 11:39 ص
غرفة عمليات المنوفية: لم نتلق أى شكاوى من امتحانات الفيزياء والتاريخ مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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أعلن مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن غرفة عمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلق أى شكاوى بخصوص امتحان مادتى  الفيزياء والتاريخ  لشعبتى العلمى او الادبى ،اليوم فى  امتحانات الثانوية العامة بجميع أنحاء المحافظة بأكملها، مشيرا إلى الامتحانات تسير بشكل طبيعى فى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بأكملها،دون أى شكاوى،عدا إصابات 4 حالات بالإغماء بإدارات منوف ،أشمون ،الشهداء.
 
 وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الفيزياء 2019

امتحان مادة التاريخ2019

امتحان التاريخ للثانوية العامة

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