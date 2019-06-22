سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمومية "القابضة للصناعات الكيماوية" تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى

السبت، 22 يونيو 2019 12:53 م
عمومية "القابضة للصناعات الكيماوية" تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى المحاسب عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ترأست وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

وصدقت الجمعية العامة على قرار وزارة قطاع الأعمال العام رقم 10 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى لمدة ثلاث سنوات.

 

واعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للعام المالى 2019/2020، حيث أظهر تقرير مجلس الإدارة أن الشركة القابضة - كوحدة اقتصادية مستقلة – تستهدف إيرادات إجمالية بمبلغ نحو 2 مليار جنيه وصافى ربح 738 مليون جنيه.

 

 وارتفعت إيرادات النشاط المستهدفة للشركات التابعة للعام 2019/2020 إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه فعلى 2017/2018 بنسبة نمو 28%، ويبلغ صافى الربح المستهدف مبلغ 3.7 مليار جنيه بمعدل نمو 85% مقارنة بفعلى 2017/2018.

 

وكذلك ارتفعت قيمة المستهدف من الصادرات بمبلغ نحو 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 159% مقارنة بعام 2017/2018.

 

 استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جهود الشركة لتحقيق مستهدفات الموازنة التخطيطية للعام 2019/2020 ومنها الهيكلة المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة فى تمويل مشروعات التطوير وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، والهيكلة الإدارية فى ضوء توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام من خلال استحداث إدارة للتسويق المركزى بالشركة القابضة للترويج لمنتجات الشركات التابعة، وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط وإدارة الموارد بالشركات التابعة، إلى جانب عمليات التطوير وتأهيل الشركات ومن بينها الدلتا والنصر للأسمدة، مطابع محرم، نيازا، باتا، النقل والهندسة، راكتا، سيجوارت، وسيناء للمنجنيز.

 

كما أكد جاهزية مشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان للافتتاح فى الموعد المقرر فى 30 يونيو الجارى، بتكلفة استثمارية 11.6 مليار جنيه، والذى يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا بالإضافة إلى تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.

 

وأكدت الوزارة على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشرى بالشركات التابعة، مشددًا على أن الاستثمار فى تحديث المعدات والماكينات لا بد أن يصاحبه تطوير لقدرات العاملين ومهاراتهم لتنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل متكامل.

 

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة صرف مبلغ 200 مليون جنيه لوزارة المالية كتوزيعات إضافية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لترتفع بذلك حصة الدولة من أرباح الشركة عن العام المالى 2017/2018 إلى 338.6 مليون جنيه، إلى جانب مبلغ مليار جنيه حصة وزارة المالية من حصيلة طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية.


عمومية القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

وزارة قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القابضة الكيماوية تورد للخزانة العامة 68 مليار جنيه العام المقبل

الأربعاء، 19 يونيو 2019 03:02 م

1.6 مليار جنيه صادرات شركات القابضة الكيماوية العام الجارى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 07:00 ص

رئيس القابضة الكيماوية يتفقد مصانع كيما2 لمتابعة التشغيل التجريبى

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:00 ص

رئيس القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع": أولوية لتطوير شركتى النصر للأسمدة وسماد طلخا.. اللواء على صبرى: دراسة إنشاء معمل عالمى بالتعاون مع البترول.. عبد الواحد الدسوقى: تخفيض الخسائر لـ70% بنهاية العام الجارى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 05:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. "عزومة غداء" من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. "عزومة غداء" من صاحب مطعم لنسور قرطاج

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

أخيرا.. هارى كين يتزوج صديقته رسميا بعد إنجاب طفلتين و7 سنوات حب

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الكاف عن حفل افتتاح امم افريقيا 2019: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC" تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى 12 ظهرا.. مصرع 9 أشخاص فى تحطم طائرة أمريكية بهاواى.. اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين.. بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة