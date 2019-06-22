عمومية "القابضة للصناعات الكيماوية" تعتمد الموازنة التقديرية للعام المالى

كتب عبد الحليم سالم

ترأست وزارة قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وصدقت الجمعية العامة على قرار وزارة قطاع الأعمال العام رقم 10 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى لمدة ثلاث سنوات.

واعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية للعام المالى 2019/2020، حيث أظهر تقرير مجلس الإدارة أن الشركة القابضة - كوحدة اقتصادية مستقلة – تستهدف إيرادات إجمالية بمبلغ نحو 2 مليار جنيه وصافى ربح 738 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات النشاط المستهدفة للشركات التابعة للعام 2019/2020 إلى 24.3 مليار جنيه مقابل 19 مليار جنيه فعلى 2017/2018 بنسبة نمو 28%، ويبلغ صافى الربح المستهدف مبلغ 3.7 مليار جنيه بمعدل نمو 85% مقارنة بفعلى 2017/2018.

وكذلك ارتفعت قيمة المستهدف من الصادرات بمبلغ نحو 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 159% مقارنة بعام 2017/2018.

استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جهود الشركة لتحقيق مستهدفات الموازنة التخطيطية للعام 2019/2020 ومنها الهيكلة المالية، واستغلال الأصول غير المستغلة فى تمويل مشروعات التطوير وإعادة هيكلة خطوط الإنتاج، والهيكلة الإدارية فى ضوء توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام من خلال استحداث إدارة للتسويق المركزى بالشركة القابضة للترويج لمنتجات الشركات التابعة، وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط وإدارة الموارد بالشركات التابعة، إلى جانب عمليات التطوير وتأهيل الشركات ومن بينها الدلتا والنصر للأسمدة، مطابع محرم، نيازا، باتا، النقل والهندسة، راكتا، سيجوارت، وسيناء للمنجنيز.

كما أكد جاهزية مشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بمحافظة أسوان للافتتاح فى الموعد المقرر فى 30 يونيو الجارى، بتكلفة استثمارية 11.6 مليار جنيه، والذى يستهدف إنتاج 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا يوميًا بالإضافة إلى تأهيل المصانع للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء.

وأكدت الوزارة على اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشرى بالشركات التابعة، مشددًا على أن الاستثمار فى تحديث المعدات والماكينات لا بد أن يصاحبه تطوير لقدرات العاملين ومهاراتهم لتنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل متكامل.

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة صرف مبلغ 200 مليون جنيه لوزارة المالية كتوزيعات إضافية من أرباح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لترتفع بذلك حصة الدولة من أرباح الشركة عن العام المالى 2017/2018 إلى 338.6 مليون جنيه، إلى جانب مبلغ مليار جنيه حصة وزارة المالية من حصيلة طرح نسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية.