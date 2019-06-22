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علاج 125 ألف و167مواطنًا بالمجان خلال 109 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

السبت، 22 يونيو 2019 12:19 م
علاج 125 ألف و167مواطنًا بالمجان خلال 109 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" قوافل طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة عن إجراء الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ125 ألف و167 مواطناً من خلال 109 قوافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو الماضى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق والقرى المحرومة من الخدمات، وذلك بمشاركة 1039 عيادة.

كما أنه تم إجراء 18 ألف و346 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألف و307 ندوات تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً الى أنه تم تحويل 1990 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وقالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبى على 4 آلاف و636 مواطناً بمحافظة أسوان، و2769 مواطناً بأسيوط، و11 ألف و177 مواطناً بالإسكندرية، و912 مواطناً بالإسماعيلية، و2543 مواطناً بالأقصر، و1278 مواطناً بالبحر الأحمر، و6 آلاف و976 مواطناً بالبحيرة، و14 ألف و735 مواطناً بالجيزة، و7 آلاف و878 مواطناً بالدقهلية، و637 مواطناً بالسويس، و10 آلاف و192 مواطناً بالشرقية.

وأضافت الدكتورة وفاء الصادق، إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ6 آلاف و618 مواطناً بالفيوم، و6 آلاف و320 مواطناً بالقاهرة، و5 آلاف و975 مواطناً بالقليوبية، و5 آلاف و540 مواطناً بالمنوفية، و3 آلاف و430 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و408 مواطنين بالوادى الجديد، و8 آلاف و22 مواطناً ببنى سويف، و1099 مواطناً ببورسعيد، و490 مواطناً بجنوب سيناء، و8 آلاف و843 مواطناً بدمياط، و1248 مواطناً بسوهاج، و404 مواطنين بشمال سيناء، و2135 مواطناً بقنا، و5 آلاف و976 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبى على 1926 مواطناً بمطروح.

 


الصحة

القوافل الطبية

مبادره حياه كريمه

حياه كريمه

100 مليون صحة

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