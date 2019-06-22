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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت 22 يونيو الجارى، امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.
 
ويؤدى الامتحان فى المادتين قرابة 650 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.
 
وأكد طلاب بالثانوية العامة، أن امتحان الفيزياء والتاريخ هى أهم وأصعب محطة بالامتحانات خاصة بعد أن مر امتحان اللغة الإنجليزية بسلام، دون مشكلات حقيقة أو صعوبة فى الأسئلة، موضحين أن هناك تسلسلاً من حيث الصعوبة لمواد الثانوية العامة يأتى فى مقدمة تلك المواد الفيزياء ثم اللغة الإنجليزية وأيضًا الكيمياء والتاريخ.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

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