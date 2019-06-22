طقس ثالث أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة غدا× 15 معلومة

كتب محمود راغب

تشهد البلاد استقرارا فى حالة الطقس تزامنا مع بداية أول أسبوع فى فصل الصيف الذى بدأ جغرافيا أمس الجمعة، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الأحد ثالث أيام فصل الصيف، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية.

2- الطقس سيكون مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة.

3- طقس حار على شمال الصعيد.

4- الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

5- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

7- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

8- تنشط الرياح أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.