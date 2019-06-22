طقس الخليج .. شديد الحرارة على معظم الانحاء والكويت 44 درجة مئوية

وكالات

تشهد حالة الطقس فى الخليج ارتفاعات ملحوظة فى درجات الحرارة .

السعودية 45 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم ان يكون حاراً بوجه عام، ومعتدلاً فوق الجبال. وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على سواحل البحر الاحمر، وتكون مثيرة للغبار على بعض الطرق الساحلية الشمالية والوسطى. ويحتمل هطول زخات امطار محلية أقصى جنوب المملكة.

الكويت 44 درجة مئوية

نهارًا يكون الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

وليلا حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .

الامارات 41 درجة مئوية

يظل طقس يوم " السبت " رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.