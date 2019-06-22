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ضبط 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بطوخ وقها

السبت، 22 يونيو 2019 02:10 م
ضبط 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بطوخ وقها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 8 عاطلين وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 8 عاطلين خلال حملة أمنية شملت اقسام قها وشبرا الخيمة وقليوب وطوخ، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة عبارة عن 360 جراما من الحشيش المخدر، و200 جرام من مخدرالهيروين، و80 قرص مخدر ومبالغ مالية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 


الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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