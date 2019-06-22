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ضبط 609 مخالفات مرورية متنوعة بالقليوبية

السبت، 22 يونيو 2019 05:47 م
ضبط 609 مخالفات مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية،حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة،أسفرت عن تحرير 609 مخالفات مرورية.
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور،بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري،أسفرت عن تحرير 609 مخالفات مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية، وتحرير 51  مخالفة انتظار خاطئ، و48 حالة تصالح فورى، وسحب 12 دراجة نارية وحجز دراجة ،وتحصيل مبلغ 4800 جنيه.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب،أسفرت جهودها عن سحب 12 رخصة،و8 حالات تصالح وتحصيل 2500 جنيه غرامة.
 
 
 
 

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