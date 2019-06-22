ضبط مصنع بكفر الشيخ لإنتاج خل الطعام المغشوش

كتب محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة التموينية، لاسيما جرائم الغش التجارى حفاظاً على صحة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ والتى إستطاعت أن تضبط مصنعا لإنتاج خل الطعام المغشوش.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ من قيام تاجرمواد غذائية بإنشاء وإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة خلال طعام بمنطقة الحامول، مستخدماً ملصقات وعلامات تجارية مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات المنتجة لخلال طعام، وترويجها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط 3840 زجاجة خل منتج نهائى معدة للبيع والتداول، و10 آلاف زجاجة فارغة معدة للتعبئة، و25 ألف ملصق واستيكر لعلامات تجارية مقلدة، وكمية قدرها طن ونصف خامات إنتاج مجهولة المصدرلاستخدامها فى التصنيع، وموتورمياه، و2 ماكينة تعبئة، خزان سعة واحد طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.