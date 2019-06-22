ضبط مسئول بالإدارة المحلية بالدقهلية استغل موقعه لتسهيل التعدى على أرض زراعية

الدقهلية - سارة الباز

قامت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بضبط وإحضار مسئول بالإدارة المحلية لكفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين، استغل موقعه الوظيفى لتسهيل تعدى صاحبة أرض زراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقوانين.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد برصد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة السنبلاوين بالدقهلية، حيث قام مسئول بالوحدة المحلية بقرية كفرالروك بالاتفاق مع بعض ملاك العقارات، ومكنهم من التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك التعدي بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا عن قيام رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بكفر الروك التابعة لمجلس مركز ومدينة السنبلاوين باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع "ربة منزل" مقيمة بدائرة مركز السنبلاوين،ومكنها من بناء عقار مكون من طابقين على أرض زراعية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم إرفاقها بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أعترف بارتكابه للواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.