ضبط مسئولى مخابز بلدية استوليا على 343 ألف جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين فى ضبط اثنين من مسئولى المخابز البلدية فى المرج محافظة القاهرة لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء.

وكشفت التحقيقات إستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ "343.367" جنيها، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة .