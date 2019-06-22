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ضبط مسئولى مخابز بلدية استوليا على 343 ألف جنيه من أموال الدعم

السبت، 22 يونيو 2019 02:00 م
ضبط مسئولى مخابز بلدية استوليا على 343 ألف جنيه من أموال الدعم خبز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت شرطة التموين فى ضبط اثنين من مسئولى المخابز البلدية فى المرج محافظة القاهرة لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء.

 

وكشفت التحقيقات إستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ "343.367" جنيها، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

 


خبز

اموال الدعم

الاستيلاء على اموال الدعم

مخابز

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