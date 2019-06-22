ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب بالمطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصرى قادم من المانيا داخل حقائبه بين طيات ملابسه لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه سامى سليمان مأمور اللجنة فى راكب مصرى، قام مصطفى كمال مأمور الجمرك تحت إشراف عبد العال نعمان مدير الحركة والمشرف على الصالة بتفتيش أمتعة الراكب، تبين وجود 3000 قطعة أدوات ماكياج ومستحضرات تجميل بوزن 43 كيلوجراما مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.