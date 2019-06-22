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ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية

السبت، 22 يونيو 2019 11:38 ص
ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفية اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ويتخذ من منطقة وسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وعثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 25 ألف ريال سعودى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


السوق المصرفى

الاتجار فى العملة

النقد الاجنبى

ضبط عاطل

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