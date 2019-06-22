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صور وفيديو.. جماعة "ناطورى كارتا" تتظاهر فى نيويورك ضد إسرائيل رفضا للتجنيد

السبت، 22 يونيو 2019 06:18 م
صور وفيديو.. جماعة "ناطورى كارتا" تتظاهر فى نيويورك ضد إسرائيل رفضا للتجنيد جماعة ناطورى كارتا
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 300 يهودى من جماعة "ناطورى كارتا" الرافضة لسياسة إسرائيل تظاهروا مساء اليوم السبت أمام القنصلية الإسرائيلية بنيويورك احتجاجاً على إجبار الحكومة الإسرائيلية اليهود المتدينين على الخدمة بالجيش الإسرائيلى، واعتقال الرافضين للتجنيد .

 

جماعة ناطورى كارتا يتظاهرون فى نيويورك
جماعة ناطورى كارتا يتظاهرون فى نيويورك

 

وأضافت الصحيفة، أن مشادات وقعت بين أعضاء جماعة "ناطورى كارتا" والشرطة الأمريكية وحرس القنصلية لاقترابهم من المنطقة الممنوع التظاهر بها أمام القنصلية ، مشيرة الصحيفة إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات ضد إسرائيل حيث أكدوا أن اقامة إسرائيل ليس من اليهودية .

 

ناطورى كارتا
ناطورى كارتا

 

تجدر الإشارة إلى أن حزب إسرائيل بيتنا بزعامة افيجدور ليبرمان طالب حكومة نتنياهو بتمرير قانون "التجنيد" المطالب بتجنيد اليهود المتدينين فى الجيش الإسرائيلى وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأحزاب الدينية اليهودية المتطرفة.

 

جدير بالذكر أن جماعة ناطورى كارتا اليهودية ترفض سياسة إسرائيل ضد الفلسطينين وتطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من مدينة القدس المحتلة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.


اسرائيل

فلسطين

جماعة ناطورى كارتا

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يهود

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