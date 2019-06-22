صور.. مكافحة الكلاب الضالة بكفر الشيخ تقلل من نسب الإصابة بمرض السعار

كفر الشيخ – محمد سليمان

تهدد الكلاب الضالة حياة المارة والأطفال فى محافظة كفر الشيخ، وهناك عدد من المواطنين يربون الكلاب ويتخذونها وسيلة لتهديد المارة فى الشوارع، إضافة إلى تواجد عدد منهم على كوبرى القنطرة البيضاء، شرق مدينة كفر الشيخ، مما يثير غضب الأهالى، وكان لا بد من تسليط الضوء على تلك الظاهرة التى أصبحت ترعب المارة فى عدد من مدن المحافظة خاصة مدينة كفر الشيخ.

وتعددت آثار الكلاب الضالة والمسعورة مما أدى وفاة 5 أطفال بمرض السعار، نتيجة عقر الكلاب المسعورة فى عام 2016، ففى يوم 3 أكتوبر 2016م عقر كلب مسعور بقرية "القصابى" التابعة لمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ 15 شخصا من بينهم أطفال، وتم نقلهم لمستشفيات منها مستشفى فوه المركزى، وتم اتخاذ الإسعافات الأولية، إضافة لإعطائهم المصل اللازم الخاص بعضة الكلب، من بينهم "م. ع. ن" 17 سنة عقر الكلب قدمه، و"م.هـ - 9 سنوات عقرها الكلب ثلاث مرات بيدها اليمنى.

وفى يوم 15 أبريل 2018م عقر كلب ضال 6 أطفال بمدينة الرياض بكفر الشيخ، وأصيبوا بخدوش وجروح ما بين خفيفة ومتوسطة، وتم نقلهم لمستشفى الرياض المركزى لتلقى العلاج والأمصال اللازمة، وتحرّر المحضر اللازم.

وفى 18 مايو 2019م، تعرض الطفل يوسف جمعة صادق الصياد"، 8 سنوات، يقيم بمدينة الحامول، بإصابات بالغة فى الرأس إثر عقره من كلب الجيران إثر قيام طفلين من جيرانه "س.ك.أ"، 12 سنة، و"م.إ.أ"، 13 سنة، بحمله وألقياه أمام الكلب الذى نزع طوقا كان مقيدا به والتهم رأسه، بسبب مزاحهما مع الطفل، مستغلين إعاقته، وتحرر البلاغ رقم 8806 لسنة 2019 جنح مركز شرطة الحامول، ناهيك عن حالات الرعب اليومية التى يتعرض لها الأطفال.

وتمكنت إدارة الصحة العامة بمكافحة ما يقرب من 16 إلى 22 ألف كلب يهدد حياة وأمن وراحة المواطنين سنويا، على حسب كمية المادة السامة وطلقات الخرطوش المتوفرة.

وأكد الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن إدارة الصحة العامة بالمديرية تُعيد برامج وحملات مكافحة الكلاب الضالة وتوجيه الإدارات الحقلية بتنفيذ تلك الحملات ومتابعة التنفيذ، وتلك البرامج تعد شهريا على مستوى المحافظة والعمل بها مستمر طوال العام، وتتخلل تلك البرامج حملات مكثفة من أربع إلى خمس حملات سنويا.

‏وأضاف مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ أن لجان مكافحة الكلاب الضالة تتألف من طبيب بيطرى ومعاون بيطرى وعامل بالإضافة إلى فرد شرطة وموظف من الصحة وموظف من مجلس المدينة ممثلا للبيئة، تحت إشراف الإدارة المكلفة بمكافحة الكلاب الضالة بالمديرية ممثلة فى إدارة الصحة العامة الدكتور ماجد فتحى يونس، مدير الإدارة، والدكتور محمد أحمد عبد العاطى، والدكتورة دينا توفيق عبد الرحمن، والدكتور طارق ناصف، والدكتورة سوسن غنيم، وتتم إعمال المكافحة ليلا فى الغالب ما عدا الحالات الطارئة تتم فيها المكافحة نهارا أو ليلا.

وقال أبو إسماعيل إنه تتم مكافحة الكلاب الضالة باستخدام المادة السامة، مادة "سلفات الاستركنين"، وهى مخصصة للتخلص من الكلاب، أو يتم التخلص منها عن طريق القناصة من الشرطة باستخدام بنادق الخرطوش، وتهتم إدارة الصحة العامة بمكافحة مرض السعار بالتخلص من الكلاب المسعورة والعقورة، وتحصين الكلاب والقطط السليمة باستخدام لقاح الكلب، لحمايتها وحماية المواطنين، وبفضل الجهد الدائم فى أعمال المكافحة وتكثيف الحملات لم يتم تسجيل أى حالة إصابة أو وفاة بمرض السعار عن عامى 2018/2019، كما تراجعت أعداد حالات العقر بتكاتف مديرية الطب البيطرى، ومجالس المدن فى عمليات المكافحة والتخلص الآمن من جثث الكلاب المعدومة، مؤكدا أنه تم مكافحة 2002 كلب خلال الحملة التى تشهدها قرى ومدن المحافظة، وسوف تستمر الحملة للشهر المقبل.

وأكد الدكتور ماجد فتحى يونس، مدير إدارة الصحة العامة بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن لجنة مكافحة الكلاب مكونة من أكثر من جهة مثل الصحة والطب البيطرى والنظافة وغيرهم، مشيرا إلى أنه يتم وضع المادة السامة داخل قطعة لحم للكلب ومتابعته حتى يأكلها، ثم تتم عملية التعامل معه من خلال هيئة النظافة ودفن الكلاب النافقة فى المدفن الصحى، ويتم استخدام الخرطوش فى حالة الضرورة ويكون عن طريق قناص من أفراد الشرطة مخصص لذلك، مؤكداً أن العدد الذى تعرض لعقر الكلاب، كلف الدولة ملايين الدولارات، لأن الأمصال التى يعالجون بها مستوردة من الخارج، وهذا يؤكد أن مكافحة الكلاب الضالة ينقذ حياة المواطنين من ناحية ويوفر ملايين الدولارات من جهة أخرى.