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صور .. محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد

السبت، 22 يونيو 2019 07:01 م
صور .. محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد
الإسكندرية- جاكلين منير

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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع تطوير وتجميل حديقة استاد الإسكندرية، والتى قامت على تنفيذها شركة المقاولون العرب، وتأتى ضمن خطة تطوير الحدائق على مستوى الثغر مع الحفاظ على هويتها، فضلا عن زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات المجانية للمواطنين ، وذلك بحضور عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، واللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ، وجميع القائمين على أعمال التطوير . 

وأكد محافظ الإسكندرية خلال الافتتاح أن أعمال تطوير الحديقة وإعادة رونقها بهذا الشكل الجمالي تم فيه مراعاة البعد التراثي لإستاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به ، مع الحفاظ علي هوية الحديقة لجعلها نموذجا جيدا يحتذي به في الحدائق الأخري على مستوى المدينة ، وأنه تم وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التي تمت بالحديقة ، متقدما بالشكر لجميع القائمين على أعمال التطوير ، وقال " تحية لفريق العمل جميعا ، فكل قطرة عرق بذلت في هذا المكان ، كللت بهذا المشهد الرائع أمام الجميع " ، مؤكدا أن العمل سيظل مستمرا بأنحاء الإسكندرية ، والجميع يعمل ليل نهار بنفس الجهد المبذول وبذات السياق لعودة محبوبتنا الإسكندرية كسابق عهدها مدينة السياحة والثقافة والجمال .
 
كما افتتح مشروع تجميل ميدان داون تاون مدخل الإسكندرية، والذي تم تطويره إهداء من وكالة الأهرام للإعلان ونفذته الشركة الهندسية للإنشاءات المدنية ، حيث يعد الميدان أحد أهم مداخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي بالطريق الزراعي والطريق الدائري ومحور التعمير والطريق الدولي  
 
جدير بالذكر أن أعمال تطوير الحديقة استهدف زيادة المسطح الأخضر ، مع الحفاظ على جميع أشجار النخيل بعد تهذيبها وتنسيقها ، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل ، فضلا عن تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة ، وتركيب بردورة جديدة وفقا للكود العالمي، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة متخصصة للأمن .
 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (1)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (2)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (3)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (4)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (5)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (6)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (7)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد (8)
افتتاح مشروع تطوير وتجميل حديقة الاستاد 
 
 
 

 


الاسكندرية

استاد الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

حديقة الاستاد

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