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صور.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرات صيفية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات

السبت، 22 يونيو 2019 02:25 م
صور.. صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرات صيفية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات معسكرات صيفية لتوعية طلاب الجامعات بأضرار تعاطى المخدرات
كتب مدحت وهبة

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية، معسكرات صيفية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات حيث يستهدف الصندوق تنظيم 100 معسكر طلابى داخل الجامعات وخارجها، على مدار 3 أشهر " يونيو ويوليو وأغسطس، تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات".

وأكدت وزارة التضامن، على أن المعسكرات الطلابية تستهدف التواصل المباشر مع الطلاب وتعريفهم بالصندوق وخدماته والطرق الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن" 16023 "، حيث يتم تنظيم مجموعة من ورش العمل خلال المعسكرات، وتنفيذ العديد من الأنشطة الموجهة حول الأفكار والمعتقدات المغلوطة عن ثقافة تعاطى المواد المخدرة، داخل المعسكرات الطلابية إلى جانب إبراز قيمة التطوع وأهميته فى علاج المشكلات المجتمعية ولاسيما قضية الإدمان واختيار أفضل الكوادر الشبابية لانضمامهم إلى وحدات التطوع التابعة للصندوق، وتستهدف المعسكرات توعية الطلاب بأضرار الإدمان خلال فترة الصيف.

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه تنظيم 10 معسكرات للطلاب داخل جامعة حلوان بجانب أيضا الأفواج الطلابية التى ستنظمها الجامعة بمحافظة مطروح، وكذلك تم تنظيم معسكرات فى جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية على أن يتم تنظيم العديد من المعسكرات الطلابية مع العديد من الجامعات المختلفة خلال الأيام المقبلة، لتصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاطئة عن الإدمان فى إطار المبادرات التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات.

وأوضح عثمان، أنه يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة مخدر "الفودو والأستروكس " وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن " 16023".

 
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معسكرات صيفية

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