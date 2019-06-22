سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ختام بطولة الجمهورية لصيد الاسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

السبت، 22 يونيو 2019 11:54 ص
صور.. ختام بطولة الجمهورية لصيد الاسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة بطولة الجمهورية فى صيد الاسماك
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت اليوم السبت، فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الاسماك، بحضور محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك وأعضاء مجلس إدراة نادي الرياضات، بمشاركة 22 فريق.

 وقد انطلقت الإربعاء الماضي فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة، بمشاركة 23 فريق كل فريق يضم 6 من هواه الصيد، بينهم فريق نادى الرياضات البحرية المستضيف للبطولة.

حضر انطلاق البطولة وختامها كلا من المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، وأعضاء الاتحاد، والمحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية، واللواء بدر الشبيني مدير النادى، وهانى حمد عضو مجلس إدارة النادى.

من جانبة قال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً عملية وزن الأسماك على أن تعلن النتيجة النهائية مساء اليوم.

 

IMG-20190622-WA0005
 

 

IMG-20190622-WA0000 (2)
 

 

IMG-20190622-WA0001
 

 

IMG-20190622-WA0002
 

 

IMG-20190622-WA0003
 

 

IMG-20190622-WA0004
 

 


البحر الاحمر

الغردقة

بطولة الجمهورية لصيد الاسماك

نادي الرياضات البحرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

الكاف يشيد بالسلوك الحضارى للجماهير المصرية فى افتتاح امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

شاهد فى دقيقة.. كان2019.. منتخب أوغندا "الرافعات" الباحث عن التاريخ

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة