صور.. ختام بطولة الجمهورية لصيد الاسماك بنادي الرياضات البحرية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

اختتمت اليوم السبت، فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الاسماك، بحضور محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك وأعضاء مجلس إدراة نادي الرياضات، بمشاركة 22 فريق.

وقد انطلقت الإربعاء الماضي فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بالغردقة، بمشاركة 23 فريق كل فريق يضم 6 من هواه الصيد، بينهم فريق نادى الرياضات البحرية المستضيف للبطولة.

حضر انطلاق البطولة وختامها كلا من المهندس محمد قداح رئيس الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، وأعضاء الاتحاد، والمحاسب علاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية، واللواء بدر الشبيني مدير النادى، وهانى حمد عضو مجلس إدارة النادى.

من جانبة قال محمد قداح، رئيس الاتحاد المصرى لصيد الأسماك، إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين، مشيراً إلى أنه تجرى حالياً عملية وزن الأسماك على أن تعلن النتيجة النهائية مساء اليوم.























