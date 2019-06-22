صور.. تكثيف حملات مكافحة البعوض استعدادًا لإنطلاق مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا بالسويس

السويس – السيد فلاح

قامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالسويس، برئاسة الدكتورة سوزان جميل مدير عام الإدارة، وبناء على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتكثيف العمل وذلك من أجل مكافحة البعوض والحشرات، وتم تكثيف حملات مكافحة البعوض بإستاد السويس وملاعب التدريب وفنادق الإقامة، استعدادًا للنطلاق مباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وقامت إدارة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض التابعة للإدارة العامة للأمراض المتواطنة بوضع خطة عمل مكثفه وبالتنسيق مع جراج المديرية، حيث تم الدفع بسيارات الرش في محيط المناطق المشار إليها، وكذلك رش الزراعات والحدائق العامة والمسطحات المائيه، هذا بجانب الخطة الموضوعة لتغطية جميع المناطق والمساكن المتضررة بالمحافظة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.































