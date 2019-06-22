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صور.. المعارضة التركية تحشد أنصارها فى اسطنبول قبل انطلاق انتخابات الإعادة

السبت، 22 يونيو 2019 09:18 م
صور.. المعارضة التركية تحشد أنصارها فى اسطنبول قبل انطلاق انتخابات الإعادة آلاف المؤيدين للمعارضة
كتب وكالات

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قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة على انتخابات بلدية اسطنبول فى تركيا، تجمع أنصار أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة، فى اسطنبول لدعمه فى الانتخابات المزمع انطلاقها غدا، حيث عبّر عشرات آلاف الأتراك خلال تجمع انتخابى اليوم السبت، فى اسطنبول عن دعمهم أكرم إمام أوغلو، المنافس لمرشح طيب أردوغان فى انتخابات الإعادة فى اسطنبول .

يترقب الأتراك غدا، انتخابات الإعادة المرتقبة لمدينة إسطنبول التى تكتسب أهمية كبيرة عندهم، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس التركي، رجب طيب أروغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.

 ومن المقرر أن يتجه الملايين من سكان مدينة إسطنبول، إلى صناديق الاقتراع، الأحد، من أجل اختيار رئيس البلدية، حيث تنحصر المنافسة، بين مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض، أكرم إمام أغلو، الذى فاز فى الانتخابات الماضية أواخر مارس الماضي، ومرشح حزب أردوغان، بن على يلدريم.

 وكان أوغلو هزم يلدريم، المقرب من أدروغان، فى انتخابات المدينة التى أجريت فى 31 مارس الماضى، منهيا بذلك ربع قرن من سيطرة "العدالة والتنمية" على بلدية المدينة التى يسكنها 16 مليون شخص، فيما يمتلك فيها 8 ملايين حق الاقتراع.

أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة وسط مؤيديه فى اسطنبول
أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة وسط مؤيديه فى اسطنبول

 

أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة
أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة

 

آلاف المؤيدين للمعارضة
آلاف المؤيدين للمعارضة

 

تجمع حاشد للمعارضة التركية
تجمع حاشد للمعارضة التركية

 


المعارضة التركية

أخبار تركيا

اسطنبول

انتخابات الإعادة فى اسطنبول

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