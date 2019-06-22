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صور..العثور على كائنات كان يعتقد انقراضها فى "المدينة الضائعة" بهندوراس

السبت، 22 يونيو 2019 10:31 م
صور..العثور على كائنات كان يعتقد انقراضها فى "المدينة الضائعة" بهندوراس العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت
كتب وكالات

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فى أعماق المساحات الخضراء لغابة "Mosquitia" المطيرة فى هندوراس، يحتضن أحد المواقع الأثرية نظام بيئى مزدهر، بحسب "سى إن إن" .

وكانت هناك شائعات لفترة طويلة بوجود مستوطنة عُرفت أحياناً بـ"المدينة الضائعة لإله القرد"، أو " La Ciudad Blanca".وفى عام 2015، اكتشف موقع أثرى فى المنطقة يعتقد البعض أنها المستوطنة التى ألهمت الأسطورة.

وبقيادة برنامج التقييم السريع التابع لمنظمة "Conservation International"، وبالتنسيق مع حكومة هندوراس، اكتشف فريق من العلماء أن الموقع موطن لأنواع نادرة من الكائنات الحية.

وأرادت حكومة هندوراس أن تعرف أنواع الحياة البرية التى تعيش فى هذه المنطقة غير المضطربة، وأمرت بإجراء هذا المسح الشامل للتنوع البيولوجى للمنطقة، لتحصل على نتائج مذهلة.

وإجمالاً، سجل الفريق 246 نوعاً من الفراشات والعث، و30 نوعاً من الخفافيش، و57 نوع من البرمائيات، إلى جانب العديد من النباتات، والأسماك، والثدييات، والحشرات.

 

وفى حديثه لـCNN، قال مدير البرنامج، تروند لارسن: "من الممتع للغاية زيارة الأماكن التى يوجد فيها عدد قليل من الطرق للوصول إليها".

وسلط المستكشف الضوء على جمال المنطقة، فقال: "هناك أشجار ضخمة قديمة النمو لا تراها عادةً فى الأماكن التى تأثرت بشكل أكبر من البشر. ولذلك، هذه الأشجار التى يبلغ عمرها مئات الأعوام، أو حتّى آلاف الأعوام، من المدهش رؤيتها".

ومن المواقف التى لن ينساها لارسن خلال رحلته هو مصادفته لأسد جبل (Puma) أثناء تنزه فى وادٍ صغير وضيق، فقال: "استدرت وأضاء المصباح برأسى عيوناً كبيرة ومتوهجة، ولم أكن أعرف ما هى فى البداية.. ثم أدركت أنها كانت أسد جبل ضخم".

والتقط لارسن مجموعة من الصور الفوتوغرافية التى تتراوح من صور صغيرة توثق الكائنات الحية بكل تفاصيلها، إلى صور توثق المناظر الطبيعية وأماكن عيش الحيوانات.

ويأمل لارسن أن تشجع صوره المشاهدين على التفكر فى روعة الحياة البرية فى عالمنا، فقال: "إن رؤية ما قد تجده فى هذه المناطق النائية والوعرة فى العالم عن قرب، أظن أنه يمكن أن يؤثر فى الأشخاص بعمق".

وأضاف المستكشف: "وخصوصاً الشباب والأشخاص الذين لم تتح لهم الفرصة لاستكشاف مناطق كثيرة حول العالم".

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (1)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (2)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (3)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (4)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (5)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (6)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (7)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (8)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت 

 

العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت (9)
العثور على كائنات كان يعتقد أنها انقرضت

 

 


العثور على كائنات حية

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المدينة الضائعة

هندوراس

أخبار هندوراس

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