صور.. الشرطة الألمانية تتصدى لمسيرة فى غرب ألمانيا ضد تغير المناخ

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انضم الآف الأشخاص إلى احتجاجات المناخ التى انطلقت، اليوم السبت، فى إحدى القرى بغرب ألمانيا التى تقع بالقرب من أحد أكبر مناجم الفحم البنى (الليجنيت).

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن المسيرة الاحتجاجية جاءت بعد يومين فقط من فشل قادة الاتحاد الأوروبى فى الموافقة على خطة لجعل اقتصاد التكتل محايد الكربون بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية حشدت مئات الضباط لمنع المحتجين من اعتراض المنجم ومحطات الطاقة المجاورة.

وعقب أشهر من احتجاجات الطلاب ضد مخاطر التغير المناخى والصعود الحاد لحزب "الخضر" الألمانى المناصر لقضايا البيئة فى استطلاعات الرأي، ألقت المستشارة الألمانية بثقلها وراء فكرة جعل الاقتصاد الألمانى بالكامل محايد مناخيا بحلول عام 2050.



احتجاجات ألمانيا



احتجاجات بسبب تغيرات المناخ



اطلاق الغاز ضد المحتجين



الشرطة الألمانية تتصدى لمسيرة فى غرب ألمانيا



الشرطة تتصدى للمتظاهرين



جانب من الاحتجاجات غرب المانيا



جانب من الاحتجاجات غرب ألمانيا



جانب من الاحتجاجات



جانب من المسيرة



فرار المتظاهرين من عنف الشرطة



متظاهرون يفرون من الشرطة الألمانية