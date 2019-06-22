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صور.. ارتفاع ضحايا انهيار مبنى فى كمبوديا إلى 13 قتيلا

السبت، 22 يونيو 2019 10:49 م
صور.. ارتفاع ضحايا انهيار مبنى فى كمبوديا إلى 13 قتيلا انهيار مبنى كمبوديا
فنومبينه (رويترز)

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قال مسئول إن 13 شخصا لاقوا حتفهم عندما انهار مبنى تحت الإنشاء فى كمبوديا فى وقت مبكر من صباح اليوم السبت، فى حين يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العمال المفقودين الذين يخشى أن يكونوا دفنوا تحت جبل من الحديد الملتوى والركام، والمبنى المكون من سبعة طوابق بمدينة سيهانوكفيل الساحلية الواقعة غربى العاصمة فنومبينه تملكه شركة صينية.

وقال أور ساروين المتحدث باسم إقليم بريه سيهانوك إن 23 شخصا على الأقل اصيبوا وأن كثيرا من العمال ما زالوا مفقودين ويخشى أن يكونوا محاصرين فى الداخل.

وتابع المتحدث "انهار الهيكل الحديدى رأسا على عقب ولا قدرة لنا على تحريكه". وأضاف "لا يمكننا سوى الانتظار والاستماع لأى إشارات على وجود حياة"، وتابع "نخشى أن ينهار المزيد منه عليهم... سنعمل خلال الليل لرفع الحديد".

وشهد إقليم بريه سيهانوك كما شهدت سيهانوكفيل أكبر مدينة فى الإقليم تدفق استثمارات من الصين فى السنوات الماضية خاصة فى قطاعات القمار والعقارات والسياحة، وقال الإقليم فى بيان إن السلطات احتجزت أربعة أشخاص بينهم ثلاثة مشرفين على أعمال البناء لاستجوابهم بشأن الحادث.

الضحايا تحت الانقاض
الضحايا تحت الانقاض

 

انتشال الضحايا
انتشال الضحايا

 

فرق الاسعاف تحمل الضحايا
فرق الاسعاف تحمل الضحايا

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 


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