صحيفة: خدمة مارك إسبر فى الجيش لعقد تزيد من فرص توليه وزارة الدفاع الأمريكية

كتبت رباب فتحى

قالت مجلة "إيكونومست" البريطانية، تعليقا على اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الجيش مارك إسبر وزيرا للدفاع، إن الأخير البالغ من العمر 55 عاما، لديه خبرة طويلة فى مجاله، حيث عمل كموظف فى الكونجرس وفى البنتاجون، فضلا عن كونه لوبى نشيط سابق فى صناعة الدفاع.

ورغم أنه لا يملك خبرة كبيرة في السياسة الخارجية، إلا أن لديه بعض أوراق الاعتماد التى يفتقر إليها باتريك شاناهان، وهى قضائه عقد من الخدمة الفعلية فى الجيش، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم شخصيات مؤثرة.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق عن نيته ترشيح شاناهان، المدير التنفيذي السابق لشركة بوينج ، ليصبح وزيرا دائمًا. ومع ذلك امتنع عن القيام بذلك ، مما أدى إلى زيادة الشكوك حوله. ورغم من دعمه لقرارات الرئيس ترامب، (بما فى ذلك فى دعمه لسحب المليارات من ميزانية إدارته من أجل دفع ثمن السياج الحدودى مع المكسيك) إلا أنه لم يترك أى أثر مهم على الحكومة خلال ستة أشهر كخليفة بالنيابة لجيمس ماتيس.

وأضافت المجلة أن باتريك شاناهان لم يكن ذو تأثير كبير في المناقشات الأمنية حول إيران وكوريا الشمالية وغيرها من القضايا المهمة ، حتى عندما كان ترامب يفكر في شن ضربات عسكرية على الأولى. واستقال من الحكومة الأسبوع الماضى بعد أن كشفت صحيفة واشنطن بوست عن حوادث عنف منزلي خطيرة في عائلته (قام ابنه بضرب زوجته السابقة بمضرب بيسبول). ولهذا تم استبداله بإسبر.

وأوضحت المجلة، أن هذا سيعقد ترشيح شاناهان لمنصب وزير الدفاع، حيث لا يمكن أن يمر بعملية تأكيد لمجلس الشيوخ عن وظيفة يشغلها مؤقتًا، لذلك من المتوقع أن يحل محله وزير الدفاع بالنيابة ريتشارد سبنسر، هذا يعني أن ترامب من المقرر أن يكون لديه أربعة وزراء للدفاع خلال ثلاث سنوات، وهو معدل قياسي، كما أن إن المدة الزمنية الحالية للإدارة بدون وزير دفاع، على مدى ستة أشهر ، هي رقم قياسي آخر، فى الوقت الذى لا يزال لا يوجد مندوبا أمريكيا لدى الأمم المتحدة أو وزير في وزارة الأمن الداخلي، من بين وظائف أخرى متعلقة بالأمن. ومع ذلك ، يبدو أن إسبر قادرًا على الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ، بحسب "الإيكونومست".