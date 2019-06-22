صحة بالدقهلية: إجراء الكشف على 603317 مريضا و 3983 عملية خلال شهر

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن حصاد نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية حيث تم استقبال 166866 مريضا، والكشف على 418189 مريضا من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.

وأضاف بأنه قد تم إجراء 3983 عملية مابين كبرى وصغرى وذات مهارة، وإجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لـ 250 حالة، وعمل أشعة عادية لـ 41792 حالة، وأشعة موجات فوق صوتية لـ 20250 حالة، وأشعة مقطعية لـ 4196 حالة.

وأشار إلى أنه قد تم إجراء رنين مغناطيسي لـ 370 حالة، وتم إجراء 20 أشعة ماموجرام، وذلك بالإضافة إلى إجراء 34483 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى ثلاث شرائح ايجابي فيروس C/B والسلبي منها وتم استقبال 1176 طفل حديثي ولادة بالحضانات، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وأكد على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بالدقهلية.