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شركة مياه أسيوط: تسير سيارة متنقلة للخدمات والتوعية المتنقلة للتواصل مع المواطنين

السبت، 22 يونيو 2019 01:22 م
شركة مياه أسيوط: تسير سيارة متنقلة للخدمات والتوعية المتنقلة للتواصل مع المواطنين توعية المواطنين بأهمية المياه بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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سيرت شركة مياه أسيوط، سيارة خدمة العملاء، وذلك للتواصل المباشر مع المواطنين طبقا للخطة التوعوية الموضوعة التى تسمح لها بأن تجوب شتى مراكز المحافظة لتلتقى الرد على كافة الإستفسارات وشرح أى غموض، وتوعيت المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم عبر مختلف قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة سعيا للإرتقاء بمؤشرات الأداء التى يمتلكها كافة أبناء الشركة، لما يساهم فى التعرف على مشكلاتهم وحلها ، وتوضيح أى غموض لديهم حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة نحو نيل رضاهم.

وجابت سيارة خدمة العملاء والتوعية شوارع وقرى مراكزى منفلوط وديروط، وذلك ضمن حملات التواصل المباشر مع الجمهور المحلى أينما وجد، وإلتقى الفريق التوعوى بالمواطنين للرد على استفساراتهم واستقبال أى شكاوى تخص مرفقى المياه والصرف الصحى وتعريفه بالمراحل المبذولة للوصول إلى كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن، وشرح البنود التى تتضمنها فاتورة المياه وتعريف المواطنين بكيفية حساب استهلاكهم الفعلى كل شهر 

كما استطلع الفريق التوعوى أراء المواطنين فى الخدمة المقدمة وقاموا بتوزيع مطبوعات التوعية على المواطنين والتى تستهدف طرق ترشيد الاستهلاك .

سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم (1)
سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم 

 

سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم (3)
سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم 

 

سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم (4)
سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم

 

سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم (5)
سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم

 

سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم (6)
سيارات مياه اسيوط مع المواطنين لتوعيتهم 

 

 


اسيوط

شركة مياه اسيوط

سيارة المياه المتنقلة

توعية المواطنين باسيوط

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