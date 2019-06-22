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شركة "إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل

السبت، 22 يونيو 2019 09:00 ص
شركة "إيروفلوت" الروسية تعلن وقف رحلاتها إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل الطيران الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، اليوم السبت، أنها بصدد توقيف كل رحلاتها الجوية إلى دولة جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

وذكرت الشركة فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنها ستوقف اعتبارا من 8 يوليو بالكامل رحلاتها إلى جورجيا، وأشارت إلى أن " هذا الإجراء اتخذ وفقا لمرسوم الرئيس الروسى بشأن بعض التدابير لتوفير الأمن القومى لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من الأفعال الإجرامية وغيرها من الأعمال غير القانونية".

وأضاف البيان "بموجب المرسوم يحظر ابتداء من 8 يوليو 2019 على شركات الطيران الروسية مؤقتًا إجراء النقل الجوى (بما فى ذلك النقل التجاري) للمواطنين من أراضى روسيا الاتحادية إلى أراضى جورجيا".

وكانت جورجيا قد شهدت أمس الأول احتجاجات جماهيرية عارمة عقب مشاركة وفد روسى فى الدورة العامة للجمعية البرلمانية الأرثوذكسية التى عقدت فى مبنى البرلمان الجورجى فى تبليسى.

 


شركة الطيران الروسية ايروفلوت

وقف الرحلات الروسية لجورجيا

البرلمان الجورجى

البرلمان الروسى

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